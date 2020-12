Antwerp wil de Europese overwintering verzilveren: "Ons harde werk van de voorbije maanden zien lonen"

Lior Refaelov blikte woensdagnamiddag al even vooruit naar het duel van donderdagavond tegen Ludogorets Razgrad in de Europa League. Antwerp staat op een gedeelde eerste plaats met Tottenham Hotspur FC, terwijl Ludogorets op een laatste plaats staat met nul punten en zo al uitgeschakeld is.

Als Antwerp donderdagavond wint en LASK thuis verliest tegen Tottenham is de kwalificatie een feit. Maar de Bulgaarse tegenstander zal het niet zomaar weggeven. De spelers van Ludogorets zijn gebrand op revanche en willen met de drie punten toch een beetje hun eer herstellen in de Europa League en zo vermijden dat ze hun campagne moeten afsluiten en nul punten.

Donderdag moeten de troepen van Ivan Leko er dus vol voor gaan en het afmaken.

Dat beseft ook de sterke man van Antwerp dit seizoen, Lior Refaelov:

"Het is al sinds het begin onze ambitie geweest om te overwinteren in de Europa League.

We hebben ons er zeer hard voor ingezet en nu kunnen we, of moeten we liever gezegd, het afmaken.Het ligt volledig in onze eigen handen. Het is de droom van elke speler individueel maar ook in de groep leeft het echt."

Hopelijk zullen we ons harde werk zien lonen, en is de overwintering een feit.

Antwerp heeft de voorbije weken al meerdere belangrijke wedstrijden gespeeld, sommigen werden omschreven als 'de wedstrijd van de waarheid' anderen hadden dan weer een extra symbolische of historische waarde zoals de Antwerpse derby of de eerste Europese wedstrijd na jaren zonder Europees voetbal. Drukke weken dus voor de Rood-Witte ploeg:

"Het zijn drukke weken geweest. Maar we blijven gefocust. Iedereen is opgetogen en kijkt uit naar de komende wedstrijd. Het zou een serieuze ontwikkeling zijn voor ons team, een mooie stap hogerop. De knockout fase zou voor iedereen een speciale ervaring zijn."

Wanneer een journalist de vraag stelt hoe het met zijn aflopend contract gesteld is, reageert Refaelov geanimeerd:

"Zoals de meesten van jullie zullen weten bespreek ik zo'n dingen liever niet openbaar. Maar wat ik jullie wel kan vertellen is dat ik ervan uitga dat we binnen enkele weken al positief nieuws zullen hebben. En dan bedoel ik zowel voor mijzelf en mijn gezin als de club."

Binnen enkele weken dus witte rook vanuit het Bosuilstadion?