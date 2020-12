STVV geeft een woordje uitleg bij het ontslag van Kevin Muscat: "Opnieuw vertrouwen in de groep brengen"

Door de slechte resultaten van de laatste weken en de nederlaag tegen Moeskroen als uitschieter staat STVV dicht bij een degradatieplaats. Het bestuur greep in door Kevin Muscat te ontslaan en gaf daarbij een extra woordje uitleg.

Sint-Truiden gaf daags na de 3-2 nederlaag op het veld van Moeskroen nog wat duiding bij de ontslagen. "Het bestuur heeft besloten de samenwerking met Muscat en zijn technische staf te beëindigen. Jurgen De Braekeleer blijft wel aan boord als keeperstrainer", luidde het op de eigen webstek.

De Zuid-Limburgse club zoekt nu naar een nieuwe trainer. De training van woensdag zal geleid worden door Stef Van Winckel. Takayuki Tateishi, de CEO van STVV, motiveerde de knoop die het bestuur heeft doorgehakt:

"Door de huidige rangschikking zagen we ons genoodzaakt om de samenwerking met Kevin Muscat stop te zetten. Dit was een moeilijke keuze. We willen echter vroeg in het seizoen opnieuw vertrouwen in de groep brengen. Via deze weg willen we een nieuwe start nemen. We verwachten dat iedereen, spelers en staf, samen zullen werken als één team. Daarom wil ik ook aan jullie als supporter vragen om het team te blijven steunen zoals jullie dat altijd al deden.”