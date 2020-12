🎥 Overzicht Europa League: Mertens én Vertonghen scoren, 18 van de 24 geplaatste ploegen nu al bekend!

In de Europa League valt stilaan de beslissing in diverse groepen. We lijsten graag even voor u op wat er allemaal stond te gebeuren. Er konden ook enkele Rode Duivels scoren!

Groep A

Roma was al zeker van de volgende ronde en deed nu ook zijn ding tegen Young Boys. Cluj vergat te profiteren met een gelijkspel tegen CSKA Sofia.

Groep B

Arsenal heeft nu 15 op 15 in zijn reeks na een knappe zege tegen Rapid Wien: 4-1. Molde won met 3-0 van Dundalk, Rapid Wien moet dus volgende week winnen van Molde.

Groep C

Bayer Leverkusen en Slavia Praag wisten hun vijfde wedstrijd te winnen en zijn daardoor allebei ook zeker van de zestiende finales. Stanciu (ex-Anderlecht scoorde onder meer).

Groep D

Benfica haalde het al bij al makkelijk van Lech Poznan. Jan Vertonghen zorgde voor de 1-0 in de ruime zege. Rangers en Benfica gaan door, de groepswinst staat wel nog op het spel. Benfica moet beter doen dan Rangers. Standard deed het lang niet onaardig (lees er HIER nog eens meer over!), maar verloor wel.

Groep E

PSV won met het kleinste verschil bij Granada en heeft zo zekerheid van de tweede plaats na de Spanjaarden in de reeks.

Groep F

Zowel AZ - Napoli als Real Sociedad - Rijeka eindigden op een gelijkspel en zo staat er op de laatste speeldag nog heel wat op het spel. Dries Mertens scoorde voor de Italianen.

Groep G

Leicester City verloor in Oekraïne met Dennis Praet in de basis, maar het was al geplaatst in groep G. Ze krijgen nu het gezelschap van Braga dat won op bezoek bij AEK Athene: 2-4.

Groep H

Milan is na een spektakelrijke wedstrijd tegen Celtic zonder Saelemaekers ook door naar de zestiende finales, terwijl Lille hetzelfde mag zeggen na een zege tegen Sparta Praag.

Groep I

Tel Aviv is nog niet zeker na een gelijkspel tegen Qarabag, Villarreal mag wel zijn tickets boeken na een zege tegen Sivasspor.

Groep J

Tottenham moet winnen van Antwerp als het de groepswinst wil na een 3-3 gelijkspel tegen Linz. Het is wel zeker van de tweede plek. Gareth Bale maakte zijn 200e doelpunt uit zijn carrière.

Groep K

Feyenoord leed een zure nederlaag in eigen huis tegen Dinamo Zagreb, dat zeker is van de volgende ronde. Wolfsberger is na een zege in Rusland de nieuwe nummer 2 in de groep.

Groep L

Door het gelijkspel tussen Hoffenheim en Rode Ster Belgrado zijn beide ploegen ondertussen zeker van de volgende ronde. Slovan Liberec heeft dus niks aan de zege die ze boekten in Gent (lees er HIER nog eens meer over)