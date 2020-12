Aanvoerder Faris Haroun raakt dan toch speelklaar: "Historische prestatie"

Faris Haroun stond dan toch op het wedstrijdblad bij Antwerp. De aanvoerder van de Great Old maakte de negentig minuten vol tegen Ludogorets en keek als vanouds op een meter meer of minder.

Maandag tegen OHL viel Faris Haroun uit met een kleine blessure. De aanvoerder, die de match van zondag tegen zijn ex-club Racing Genk door een schorsing moet missen, maakte de negentig minuten rond tegen Ludogorets. "We waren erg goed in de eerste helft. Alleen moesten we een of twee doelpunten meer maken", geeft de aanvoerder toe.

Het spelbeeld veranderde compleet na de koffie. Daar waar de Bulgaren in de eerste helft niet gevaarlijk waren, kregen ze vlak na de pauze drie opgelegde kansen. "In het begin van de tweede helft was het even zoeken. Maar na de gelijkmaker kwamen we terug in de match en hebben we het uiteindelijk toch matuur afgemaakt."

En zo gaat het droomjaar van Antwerp gewoon verder. Na de bekerwinst, nu ook kwalificatie voor de volgende ronde in de Europa League. "Ik ben enorm blij. Voor iedereen de club een warm hart toedraagt. Voor de stad Antwerpen, maar vooral voor onze supporters, die er jammer genoeg niet bij kunnen zijn. Dit is historisch, na 28 jaar! Europa weet weer wie Antwerp is", besluit Faris Haroun.