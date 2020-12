De blamage teveel: AA Gent ontslaat met Wim De Decker derde coach in vijf maand

Tijdens de match was het al duidelijk dat Michel Louwagie zich - nog meer dan anders - aan het opwinden was tijdens AA Gent - Slovan Liberec. De blamage kost Wim De Decker nu zijn kop.

Vorige week tegen Rode Ster Belgrado waren er nog enkele lichtpuntjes, tegen Zulte Waregem was er zelfs geen grinta meer bij de spelers.

Tegen Slovan Liberec werd een nieuw dieptepunt geschreven, zowel sportief als extra-sportief (lees het hier nog eens). Peter Balette werd naar de pers toegestuurd, ondertussen hakten Louwagie en De Witte de knoop met De Decker snel door.

Einde verhaal

"KAA GENT heeft beslist om de samenwerking met hoofdcoach Wim De Decker met onmiddellijke ingang stop te zetten. De club houdt er aan Wim te bedanken en wenst hem veel succes in de toekomst", klinkt het in een bericht op de clubwebsite.

Na Jess Thorup en Laszlo Bölöni is het al de derde coach die wordt ontslagen bij AA Gent dit seizoen. Komt Hein Vanhaezebrouck of zit er nog een andere naam (Weiler?) in de pijplijn?