Jordi Condom vat zijn begin als sportief directeur samen: "Je moet voor alles zorgen, van de artsen tot de tuiniers."

Jordi Condom keerde deze zomer terug naar Eupen als de nieuwe Sports Director van de Panda's. Met enig succes.

Aanstaande donderdag speelt Eupen gastheer voor KV Mechelen. Jordi Condom, die sinds begin dit seizoen sportdirecteur is bij de Panda's, is teruggekeerd naar zijn nieuwe rol.

"Toen Ivan Bravo me de kans bood om de positie hier bij Eupen over te nemen, heb ik er lang over nagedacht. Het was in het midden van de Covid-19 crisis, Eupen is een stad en een club die ik ken en ik ben niet zo ver van Girona. Dus heb ik het geaccepteerd en ik heb er geen spijt van."

De voormalige coach van de Panda's en Roeselare ziet nu het verschil tussen een rol op of buiten het veld: "Mijn hart ligt nog steeds dicht bij het veld. Als je een paar jaar die baan hebt gehad is het moeilijk om te veranderen, maar ik kan goed overweg met Benat San Jose. Ik denk minder aan training, en ik probeer mijn best te doen, ik leer alles wat er "achter" de coach gebeurt. Ik praat met de andere clubs, de agenten... Je moet zorgen voor alles, van de medische staf tot het praten met de greenkeepers".

Eupen's transferbeleid was zijn grootste zorg deze zomer: "De transfers waren dit jaar aanzienlijk. Er zijn veranderingen geweest, en de coronacrisis maakte het extra moeilijk voor een kleine club als Eupen. We hebben geen groot budget en het is soms moeilijk om spelers te overtuigen om te komen. Ik heb veel gepraat en samengezeten met Benat San Jose. We wilden goede spelers die de competitie kennen, maar ook jonge spelers. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het juiste gedaan hebben en we zijn blij met het kernteam van dit seizoen."