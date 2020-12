'Club Brugge wil Dennis in januari zien vertrekken en biedt de Nigeriaan aan bij deze club'

Club Brugge wil Emmanuel Dennis naar de uitgang begeleiden. Het is de bedoeling dat de wispelturige aanvaller in januari vertrekt. Zijn zaakwaarnemer is alvast aan de leurtocht begonnen.

Emmanuel Dennis was één van de jongens waar Club Brugge de jackpot mee wou winnen. Vandaag zal blauw-zwart blij zijn als er een club vijftien miljoen euro op tafel wil leggen voor de Nigeriaan.

Volgens de Turkse media is zijn zaakwaarnemer in Istanboel om te praten over een transfer van Dennis. De aanvaller is aangeboden bij Galatasaray. Al is het nog maar de vraag of Cim Bom Bom kapitaalkrachtig genoeg is om hem binnen te halen.