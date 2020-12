📷 Valt blessure van Haaland dan toch mee? "Ik zal snel terug zijn"

Gisteren was het even alarmfase rood bij Borussia Dortmund. De Duitse club had laten weten dat de Noorse sensatie Erling Haaland enkele weken geblesseerd zou zijn met hamstringblessure.

Erling Haaland leek dit jaar niet meer in actie te komen, maar de aanvaller zelf lijkt iets positiever te zijn over zijn blessure. "Goed nieuws! Ik heb gesproken met de dokters. Ik zal snel terug zijn", schreef de Noor op Twitter. Het zou goed nieuws zijn voor Dortmund, want Haaland is één van de sterkhouders van de Duitse topclub. Dit seizoen was hij al goed voor 17 doelpunten en 3 assists in 14 wedstrijden in alle competities samen. Good news! Spoke with my doctors. Back 🔜 pic.twitter.com/nziJH16mec — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 3, 2020





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30 (05/12).