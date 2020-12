Ook KV Oostende kan mooie cijfers voorleggen, op één jaar stevig verlies omgezet in mooie winst

Via Het Laatste Nieuws vernemen we dat de kustploeg op één jaar tijd een verlies van 9,4 miljoen euro wist om te buigen in een winst van bijna 3 miljoen (voor belastingen) per 30 juni 2020.

Hoe hebben ze dat op zo'n korte tijd kunnen bewerkstelligen, zeker omdat de omzet ook nog eens daalde ten opzichte van het vorige boekjaar? Er werd serieus bespaard op de bedrijfskosten. Enkel en alleen aan personeelskosten werd er bijna 2,53 miljoen minder uitgegeven. Bovendien werd het negatief eigen vermogen weggewerkt en zakte de schuldgraad van 99,95 procent naar 62,6 procent. De inspanningen van de club vertalen zich dus duidelijk in de cijfers en dat wil zeggen dat ze op de ingeslagen weg blijven verder werken. Zeker gezien de huidige coronapandemie geen overbodige luxe.