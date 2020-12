Peter Balette neemt in afwachting van nieuwe T1 honneurs waar: "Heb er niet goed van geslapen"

Net als gisteren stond Peter Balette ook vrijdagmiddag de pers te woord. De T1 ad interim kwam terug op het ontslag, maar keek vooral vooruit. "De focus ligt op ONS team, wij moeten de zaken rechttrekken", beseft Balette als geen ander.

"Hier zitten we weer", zuchtte Balette op de persconferentie vrijdagmiddag. Als iemand als Balette op de voorgrond treedt, is het inderdaad zelden goed nieuws. "Eerst wil ik zeggen dat het ontslag van Wim me absoluut geen plezier doet. Ik heb me samen met hem geëngageerd om te strijden naar betere resultaten na het ontslag van Bölöni."

"Ik kijk met heel veel respect terug op het werk dat Wim hier geleverd heeft. Hij is nog heel jong en ik wens hem veel succes en een mooie carrière bij een andere club toe. Het is duidelijk dat ik hier niet goed van geslapen heb vannacht", aldus Balette.

En zo is het Peter Balette die vanochtend voor de spelersgroep stond. "Het bestuur heeft me gevraagd om de trainingen in aanloop naar de wedstrijd tegen KV Oostende te leiden. Dan doe ik dat. Het was erg stil vanmorgen, je merkt aan de lichaamstaal dat het een zware klap was voor de spelers. We zullen KV Oostende analyseren, maar het is duidelijk dat de focus ligt bij ons team", bekent Balette. "Wij moeten de zaken bij ons rechttrekken, dat is primordiaal."

Ondertussen zijn de gesprekken met Hein Vanhaezebrouck opgestart, waarmee Peter Balette jaren succesvol heeft samengewerkt.