In de schaduw van artiesten als Mercier, maar o zo belangrijk voor OHL: "Ik ben geen sexy voetballer, ik denk niet aan opvallen en werk voor de ploeg"

OHL ontvangt zaterdagavond Cercle Brugge op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League. De Leuvenaars staan, na een één op negen, voor een belangrijk tweeluik.

Tegen Cercle en Moeskroen moeten er de komende weken absoluut punten gepakt worden. Na het flitsende begin en het vele puntengewin in het begin van het seizoen, pakten de Leuvenaren wat minder punten de laatste weken.

Wie wel zeer sterk acteerde tegen Antwerp vorige week was Thomas Henry. Hij lukte al zijn zevende doelpunt van het seizoen. De Fransman staat wat in de schaduw van artiesten als Mercier en Sowah, maar is als targetman uiterst nuttig in het systeem van Marc Brys.

"Ik ben dan ook geen sexy voetballer", zegt de 26-jarige spits in Het Laatste Nieuws. "Als ik op het veld sta, denk ik niet aan zelf opvallen. Ik werk voor de ploeg."