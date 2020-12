Discussie over beste positie De Ketelaere, clubicoon Van der Elst weet het: "Die positie ligt hem het best"

Het is de week van Charles De Ketelaere. Eigenlijk al het seizoen, maar deze week kwam hij extra in the picture te staan. De discussie over zijn ideale positie is losgebarsten.

Mo Messoudi ziet hem het best renderen op de plaats van Vanaken, maar clubicoon Franky Van der Elst ziet hem nog iets hoger op het veld. "Zoals hij speelde op Zenit als tweede spits naast Dennis, daar ligt echt zijn toekomst. Hij heeft zo ook gescoord, dus dat toont dat die positie hem ligt", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Zijn kwaliteiten lijken in ieder geval het best tot hun recht te komen in de as van het veld. "Hij haakt graag af om even de bal te voelen en dan de box in te duiken. Als enige diepe spits kan eventueel ook, maar dan zal hij ook willen afhaken of willen uitwijken naar links of rechts, en moeten er anderen zijn die in de box duiken. Ik zie hem wel in de diepe punt van een ruit op het middenveld spelen, in steun van de diepe spits, en zo dus eigenlijk fungeren als tweede aanvaller.”