De meest bepalende speler van Europa loopt op Het Kiel: "Kampioen met Beerschot? Dromen mag, maar ..."

Tien goals, negen assists. Na veertien speeldagen zijn de statistieken van Raphael Holzhauser fantastisch te noemen. De interesse in hem groeit, in Europa doet dan ook niemand beter.

Uiteraard zijn sommige topcompetities nog niet zover gevorderd als de Jupiler Pro League, maar niemand uit de top-10 der competities was al meer van waarde voor zijn team dan de 19 beslissende acties van Holzhauser.

Kampioen? Dromen mag

En dus is het ook niet gek dat er interesse is uit alle hoeken van Europa, al verlengde de middenvelder onlangs nog zijn contract bij Beerschot. Rest de vraag of De Mannekes ook kunnen meestrijden tot op het einde in 1A.

"Dromen mag", aldus Holzhauser tegen Sky Sports. "Maar we moeten realistisch blijven: we komen uit tweede klasse, voor veel spelers is dit de eerste keer op het hoogste niveau. We mogen onze mindset om het week per week te bekijken niet verliezen."