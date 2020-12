D'Onofrio hakt transferknoop door: "Er komt versterking op die positie"

Antwerp is heel goed aan het seizoen bezig. Het won al de Beker van België, staat tussen de mensen in de competitie én heeft ook de overwintering in Europa beet. Maar: het kan en moet nog beter.

Luciano D'Onofrio mikt alvast hoog met Antwerp in 2021. En dus zal er ook nog versterking bijkomen, geeft hij toe. Extra aanvaller "Een spits? Het verschil tussen Mbokani die topfit is en goesting heeft of niet, is groot. Met een Mbokani zoals vorig seizoen stonden we nu drie of vier punten los op kop", klinkt het in Het Laatste Nieuws. En dus zal er een aanvaller bijkomen, temeer Mbenza voorlopig de verwachtingen niet waarmaakt: "Ja, er zal een spits bijkomen. Om Dieu af te lossen als het eens nodig is, of om hem te kietelen."





