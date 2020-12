Mag Genk opnieuw dromen van een titel? Missing link legt het uit voor topper met Antwerp

Mogen ze in Genk dromen van een nieuwe titel? De topper tegen Antwerp zou dit weekend alweer iets duidelijk kunnen maken, maar het moge duidelijk zijn dat het draait bij de Limburgers. Met dank aan een missing link.

Genk was al aan een knappe reeks bezig onder Thorup, maar na de komst van John van den Brom én met de terugkeer van Bryan Heynen op het middenveld is ook het zwierige, aanvallende spel van KRC Genk helemaal terug.

Heynen speelde nog maar vier wedstrijden, enkel de laatste twee in de basis. Maar hoe hij spilschijf is, met Ito, Bongonda en Onuachu als afwerkers voor hem? Dat is erg mooi om te zien. En dus mogen ze in Genk misschien wel opnieuw dromen?

Spiermassa

"Het was een heel lang jaar, andermaal. Maar nu is het voorbij", aldus Heynen in Het Laatste Nieuws over zijn tweede zware blessure. "Net als na mijn eerste kruisbandblessure voel ik me nu sterker. Ik won ook vijf kilogram aan spiermassa."

"In vergelijking met het kampioenenjaar moeten we het nu meer als ploeg doen, omdat we geen spelers zoals Trossard of Malinovskyi hebben. Maar we zitten wel in hetzelfde soort progressie als toen. We zijn nog steeds in opbouw, maar je ziet de mogelijkheden."