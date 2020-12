Italiaanse topcoach met zes landstitels droomt van een avontuur in de Premier League: "De competitie heeft een enorme vooruitgang geboekt"

Massimiliano Allegri heeft in het verleden al bewezen als trainer bij de absolute top te behoren. Ondertussen zit de Italiaan al een tijdje zonder club. Allegri heeft toegegeven stiekem wel te dromen van een avontuur in de Premier League.

Ondertussen zit Massimiliano Allegri al een anderhalf seizoen zonder club. Wacht hij misschien op het gedroomde aanbod?

De Italiaan heeft in de Britse krant The Times aangegeven een nieuw avontuur in Engeland willen te beginnen. "Ik wil opnieuw aan de slag als trainer, en graag in Engeland. De competitie heeft, onder invloed van buitenlandse trainers, een enorme vooruitgang geboekt."

De 53-jarige trainer heeft er al avonturen bij AC Milan en Juventus op zitten. Hij won zelfs al zes landstitels. Allegri stopte in 2019 als coach van Juventus en werd toen opgevolgd door de inmiddels al ontslagen Maurizio Sarri. Sindsdien heeft hij nog geen nieuwe werkgever gevonden.