Vincent Mannaert spreekt over wintertransfers en lijkt Clement zijn zin te geven: "Doen verder waar we in zomer mee begonnen"

Nu al een zekerheid: Club Brugge speelt ook na Nieuwjaar zeker nog in Europa. Volgende week wordt in Rome beslist of dat in de Champions League dan wel in de Europa League zal gebeuren. In de Jupiler Pro League mag het echter nog wat meer zijn. Vincent Mannaert heeft alvast een plan.

"Zonder de coronazomer waren Dennis en Diatta meer dan waarschijnlijk al weg bij Club Brugge", is Vincent Mannaert helder en eerlijk in Het Nieuwsblad. "Of we nog op zoek zijn naar een spits?" Wintermercato "We zijn nooit gestopt met zoeken. Wat we deden in de zomermercato zetten we de komende weken verder. Met de bedoeling om te versterken waar dat kan, ook in de spits. Samatta? Er was deze zomer contact, maar hij koos voor Fenerbahçe. Ik heb geen signaal dat hij daar nu weg wil." Rest de vraag: wat tot de winterstop? "De komende weken is De Ketelaere onze diepe spits", geeft hij op dat vlak Philippe Clement nog een duidelijke tip.