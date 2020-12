Uitblinker in Genkse gouden drietand denkt (nog) niet aan een vertrek: "Ik wil eerst iets neerzetten in Genk"

KRC Genk is momenteel 'top of the league' in de Jupiler Pro League. De Limburgers plukken de vruchten van de krachttoeren van hun drie aanvallende pionnen: de gouden Genkse drietand, zeg maar.

We hebben het natuurlijk over Theo Bongonda, Junya Ito en Paul Onuachu. De verschillende kwaliteiten van het drietal vullen elkaar perfect aan. Onuachu, de bliksemafleider en genadeloze killer in de box van het drietal, heeft dan ook een speciale connectie met zijn spitsbroeders.

"We zijn een drieling", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Als ik ze zie vertrekken hoef ik zelfs niet na te denken, we kennen elkaars looplijnen." Die looplijnen deden ook een topteam als Antwerp bijzonder veel pijn.

"We mogen trots zijn op deze prestatie, we hebben laten zien dat we het ook kunnen tegen sterke tegenstanders."

Nog niet naar grote competitie

De vraag is hoelang Genk zijn topschutter nog kan houden, met zijn veertien goals in evenveel wedstrijden speelt hij zich nadrukkelijk in de kijker bij buitenlandse clubs.

"Op dit moment droom ik niet van een grote competitie", stelt de Nigeriaanse spits de Genk-fans gerust. "Ik wil eerst iets neerzetten in Genk."