Vandenbempt ziet in Genk wel een titelconcurrent voor Club Brugge: "Dat is het verschil met Charleroi"

KRC Genk legde een kleine masterclass op de mat tegen Royal Antwerp FC. Analist Peter Vandenbempt was onder de indruk van de Genkies en ziet ze lang meedraaien daar helemaal bovenin het klassement.

Genk staat door de 4-2 zege op kop in het klassement, maar of het nu de grote titeluitdager is voor Club Brugge blijft natuurlijk afwachten. Vergeet niet dat velen dit ook dachten van Standard en Charleroi na hun blitzstart. Toch ziet Vandenbempt een belangrijk verschil met die laatste.

"Van Charleroi heb ik dat alvast nooit geloofd", zegt de analist en commentator bij Sporza. "En dat was dan wegens de manier waarop ze hun wedstrijden wonnen."

"Een beredeneerde, afwachtende manier van voetballen, saaie wedstrijden ook met maar een paar mogelijkheden, loeren op dat ene foutje van de tegenstander en dat dan afstraffen. Efficiënt zijn, dat blijft in het voetbal meestal niet duren."

Doelpuntenproductie

"Dat is bij Racing Genk natuurlijk helemaal anders. Tegen Antwerp was het ondanks die vroege tegenslag met het doelpunt van Antwerp ronduit indrukwekkend en overrompelend."

"En Genk maakt de voorbije weken ook heel veel doelpunten. Dat is het verschil met Charleroi en dan kan je natuurlijk op langere termijn meer wedstrijden blijven winnen."

"Dus geef ik - zonder garantie - Genk in elk geval veel meer kans om langer bovenin mee te draaien dan bijvoorbeeld Charleroi."