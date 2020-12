Philippe Montanier laat ontgoocheling zien na laat gelijkspel: "Geeft wrange nasmaak"

Standard kon komaf maken met zijn Europese uitschakeling met een deugddoende overwinning tegen KV Mechelen, maar het draaide anders uit in het slot van de wedstrijd.

Een tijdje leek Standard op weg naar de overwinning, in het slot liep het alsnog mis: 2-2 dankzij Walsh en zo geen top-4 voor de Rouches. "We begonnen goed aan de match en hadden meerdere kansen", analyseerde coach Montanier.

Wrange nasmaak

"We hadden de match kunnen dood doen in de tweede helft, maar zijn daar nie tin geslaagd. En we hebben teveel kansen toegestaan. Het is een echte teleurstelling dat we dan nog die 2-2 hebben geslikt. Zeker omdat het zo laat in de match was."

De coach was niet blij met het puntenverlies: "Dit geeft een zure nasmaak, dat klopt. Het laatste tegendoelpunt was vermijdbaar, maar Mechelen heeft ook een goede wedstrijd gespeeld. Het ontbrak ons aan efficiëntie en zo raken we niet vooruit."