Zo zal de basisopstelling van Club Brugge er vermoedelijk uitzien tegen Lazio: toch nog een last-minute verrassing

Club Brugge en Lazio staan vanavond voor hun wedstrijd van het seizoen. Beide clubs kruisen de degens op quasi volle sterkte.

Simone Inzaghi kan bij Lazio, in tegenstelling tot de heenmatch in Jan Breydel, op al zijn sterkhouders rekenen. Zo zijn sluipschutter Ciro Immobile en spelmaker Louis Alberto zeker van de partij.

Opstelling: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, immobile

Club Brugge recupereert Diatta en Deli, maar beide zijn nog niet fit genoeg om in de basis te starten. Rits komt terug in de ploeg voor Balanta. Voor de rest kiest Philippe Clement voor zijn typeploeg.

Even leek het of Okereke na zijn goede invalbeurt tegen STVV ging starten, maar uiteindelijk kiest Clement voor Dennis op de rechterflank. Volgens Het Nieuwsblad kiest de Brugse T1 ook voor Sobol in plaats van Ricca op de linkerflank.

Opstelling: Mignolet; Mata, Mechele, Kossounou; Dennis, Vormer, Rits, Sobol, Vanaken; Lang, De Ketelaere