Opvallende uitspraak De Witte over De Decker: "Ik had het aantal matchen niet goed ingecalculeerd"

Het is een komen en gaan geweest van trainers en hulptrainers bij AA Gent dit seizoen. Voorzitter Ivan De Witte neemt zijn verantwoordelijkheid daarvoor op, maar over de aanstelling van Wim De Decker zaait hij nu toch wat twijfel.

De Decker was niet de eerste keuze van De Witte, als we zijn woorden goed interpreteren. "We hebben hem aangeworven na een lange screening en aanbevelingen vanuit onze technische staf. Eerst als hulptrainer, vervolgens als hoofdtrainer. Ik wil niet oneerbiedig spreken, hij verdient meer respect. Ik had twijfels, maar er was ook stof genoeg om hem een kans te geven", zei hij in De Tribune.

De opmerkelijkste uitspraak is echter dat hij niet besefte dat er tot Nieuwjaar heel wat matchen gespeeld werden. "Tot het einde van het jaar was de bedoeling, maar toen ik dat zei, had ik het aantal matchen niet goed ingecalculeerd. Geen steen naar Wim, hij heeft veel pech gehad. Maar toen het niet liep, dachten we dat het beter zou zijn dat we er een punt achter zetten. Ook voor hem.”