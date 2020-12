Clubicoon ziet blauw-zwart het vanavond héél moeilijk krijgen: "Ik denk niet dat ze gaan winnen"

Club Brugge speelt vanavond voor de knikkers tegen Lazio. Winnen betekent na Nieuwjaar de vetpotten en het prestige van de Champions League... Clubicoon Jan Ceulemans schat de kansen eerder laag in, maar...

Het wordt in ieder geval een heel moeilijke opdracht. "Als Club wint, zou het een ongelooflijke stunt zijn. Lazio is Zenit niet, hé. Dit is een betere ploeg. Ze beschikken met Immobile over een spits die elke week scoort en moeilijk af te stoppen is. En Lazio is ook nog niet zeker van kwalificatie, dus zij zullen ook alles geven", zegt Ceulemans bij HLN.

Hij hoopt er natuurlijk wel op, maar dan moeten alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. "Ik denk niet dat ze gaan winnen, maar... Mannen als De Ketelaere en Lang moeten hun dagje hebben en het team moet een topprestatie leveren. Een pronostiek? Ik ga mezelf wat tegenspreken. Als Club-man moet je toch zeggen dat ze doorstoten, hé. 1-2!"