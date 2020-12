L'Equipe weet dat Club Brugge moet vrezen voor vertrek: 'Franse subtopper informeert naar Philippe Clement'

Moet Club Brugge vrezen voor een vertrek van Philippe Clement. Stade Reims wil de oefenmeester van blauw-zwart namelijk naar Frankrijk halen. Meer zelfs: de Fransen hebben zelfs al concreet geïnformeerd.

Stade Reims groeide de voorbije seizoenen uit tot een subtopper in de Ligue 1 - de champagneboeren eindigden de voorbije twee seizoenen respectievelijk op de achtste en vijfde plaats - maar dit seizoen wil het niet vlotten.

L’Equipe weet dat Philippe Clement één van de opties is om het roer bij Reims over te nemen. Meer zelfs: de Fransen hebben zelfs al contact opgenomen met Club Brugge. Vincent Mannaert was duidelijk en wil Clement niét laten vertrekken.

Maar... wat wil Clement?

Dé vraag is echter: wat wil Clement? Enerzijds is de coach kind aan huis op Jan Breydel. Anderzijds beseft hij zelf dat hij bij Club Brugge moeilijk nog beter kan doen dan het voorbije anderhalve seizoen. Dat heeft de kritiek van de voorbije weken bewezen...