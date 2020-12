'Voorzitter van Basaksehir gaat vol in tegenaanval en eist deze sanctie voor Roemeense official'

Het laatste woord over de racismerel in de wedstrijd tussen PSG en Basaksehir is nog niet gezegd of geschreven. De voorzitter van de Turkse club wil de scheidsrechter in kwestie zelfs levenslang schorsen.

Afgelopen zondag stapten de spelers van Basaksehir en PSG van het veld tijdens hun Champions League-ontmoeting. De vierde official zou de bank van de Turkse bezoekers racistisch bejegend hebben. Göksel Gümüsdag gaat verdere stappen ondernemen tegen Sebastian Coltescu. De voorzitter van Basaksehir gaat de UEFA vragen om de Roemeense official levenslang te schorsen. Dat weten de Turkse kranten.