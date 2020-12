Geld van Vranckx is welkom bij KV Mechelen: "Maar moesten hem niet verkopen om financiële putten te dichten"

Aster Vranckx brengt geld in het laatje bij KV Mechelen. Geld dat wel welkom is gezien de financiële situatie. Maar de miljoenen zullen niet enkel gebruikt worden om de cijfers op te krikken.

KV Mechelen bedong ook nog een doorverkooppercentage en bonussen op de transfer. Die kan dus hoger oplopen dan 8 miljoen. “Maar het is niet zo dat we hem móésten verkopen om financiële putten te dichten”, aldus bestuurslid Gert Van Dyck in GvA.

“Wel maken we verder werk van het afbouwen van onze schuldenberg en zorgt dit geld voor een financiële buffer in een ­periode zonder andere inkomsten. We beseffen heel goed dat we niet elk jaar een Issa en een Aster kunnen verkopen. Daarom gaan we dit geld beheren als een goede huisvader.”