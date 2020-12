Neymar op het punt om zijn contract bij Paris Saint-Germain dan toch te verlengen: "Ik ben erg gelukkig in Parijs"

Neymar en Kylian Mbappé waren in de Champions League opnieuw van cruciaal belang voor Paris Saint-Germain. Het won de hervatte wedstrijd tegen Istanbul Başakşehir met 5-1. Neymar scoorde een hattrick, het Franse wonderkind scoorde de overige twee doelpunten.

Het spitsenduo van Paris Saint-Germain toonde zich dus opnieuw van goudwaarde voor de Parijzenaars. Met een hattrick bezorgde de Braziliaan zijn ploeg de groepswinst in de Champions League. De eigenaar van PSG schiet meteen in actie en wil zijn contract, dat loopt tot 2022, nu zo snel mogelijk verlengen.

"We zijn de gesprekken met Neymar en Mbappé (die ook vastligt tot 2022) over een eventuele contractverlenging begonnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze hier willen blijven", vertelde Nasser Al Khelaifi, de eigenaar van PSG, aan RMC Sport.

Ook Neymar zegt gelukkig te zijn in de Franse hoofdstad: "Ik ben erg gelukkig op de club, ook met mijn ploegmaten. Ik denk er niet aan om hier te vertrekken." De Braziliaan kwam in 2017 over voor een recordbedrag van 222 miljoen euro van FC Barcelona. Voor de supporters van de Catalanen is dit een nieuwe mentale tik. Het lonkt al drie jaar naar een terugkeer van hun voormalige publiekslieveling. Vorig week hoopte Neymar ook zelf aan om volgend seizoen weer te kunnen voetballen met Lionel Messi.