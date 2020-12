Jason Denayer laat zich uit over zijn toekomst: "Napoli deze zomer? Er was niet echt iets concreets"

Jason Denayer speelt sinds 2018 voor het Franse Olympique Lyon. Hij maakte de overstap van Manchester City en de centrale verdediger voelt zich goed bij Lyon. Hij denkt voorlopig dan ook niet aan vertrekken.

Jason Denayer heeft nog een contract tot en met 2022 bij Lyon en het ziet er niet naar uit dat de verdediger de Franse club snel zal verlaten. Hij voelt zich goed bij de ploeg van onder meer Memphis Depay.

"Napels deze zomer? Ik hoorde dat, net als iedereen, maar er was niets echt concreets en ik wilde ook niet vertrekken. Ik heb een stabiel gevoel hier en dat heb ik in mijn eerste jaren niet gehad. Zo heb ik mij kunnen ontwikkelen als speler en als persoon. Op dit moment is er geen discussie. We zullen over dat alles pas later nadenken." zei de Rode Duivel bij Progrès.