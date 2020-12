Geen verrassingen bij kanshebbers voor 'The Best FIFA Men's Player 2020': geen Belgen bij de finalisten

FIFA heeft deze middag de finalisten bekendgemaakt voor 'The Best FIFA Men's Player 2020'. Het zal gaan tussen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski. Er zijn dus geen Belgen bij de finalisten.

Wie wordt de 'The Best FIFA Men’s Player 2020'? Nog drie spelers maken kans op deze prestigieuze prijs van de FIFA, want Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) en Robert Lewandowski (Bayern München) zijn de finalisten.

Ook de finalisten voor 'The Best FIFA Men's Coach 2020' en 'The Best FIFA Men's Goalkeeper 2020' zijn bekendgemaakt. Bij de trainers gaat de strijd tussen Marcelo Bielsa (Leeds United), Hans-Dieter Flick (Bayern München) en Jurgen Klopp (Liverpool). Bij de doelmannen gaat het tussen Manuel Neuer (Bayern München), Alisson Becker (Liverpool) en Jan Oblak (Atlético Madrid).