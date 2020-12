Straf! Paul Onuachu staat op de derde plaats in de Europese Gouden Schoen: enkel Lewandowski en Calvert-Lewin doen beter

Paul Onuachu maakt indruk dit seizoen. De Nigeriaan staat op de derde plaats in de strijd voor de Europese Gouden Schoen. Enkel Robert Lewandowski en Dominic Calvert-Lewin doen beter.

Met 21 punten staat Paul Onuachu voorlopig op de derde plaats in de Europese Gouden Schoen. Een uitstekende prestatie dus van de Nigeriaan, die voorlopig topschutter is in de Jupiler Pro League met 14 doelpunten.

Volgens Eleven Sports laat de Nigeriaanse aanvaller zo enkel Lewandowski en Calvert-Lewin voor zich. Lewandowski heeft 24 punten terwijl Calvert-Lewin voorlopig 22 punten heeft.