Real Madrid wint de Madrileense derby en Everton houdt Chelsea van de leidersplaats

Real Madrid - Atlético Madrid en Everton - Chelsea waren twee zeer mooie wedstrijden in de bovenste regionen van het klassement.

Real Madrid - Atlético Madrid

Na de 2-0 nederlaag in Shakhtar hadden de troepen van Zidane iets recht te zetten. Real Madrid kreeg het bezoek van de leider in La Liga, Atlético Madrid.

Benzema kreeg na tien minuten de beste mogelijkheid. Doelman Oblak kon een vroege achterstand vermijden. 'Uitstel is geen afstel' zal Casemiro gedacht hebben. Op hoekschop knikte de Braziliaanse middenvelder raak en zo stond het 1-0 voor Real Madrid.

Het balbezit en de kansen waren voor de thuisploeg en Atlético Madrid kroop achteruit.

Na de rust had Lemar een uitgelezen kans om de 1-1 op het bord te zetten. Dicht bij het doel van Courtois kon Lemar op doel schieten, maar hij besloot de bal in het zijnet te trappen. Een gemiste kans voor Atlético om de match op gelijke hoogte te brengen.

Aan de andere kant was het, met het nodige geluk, wél raak. Carvajal trapt een afvallende bal heerlijk naar de hoek, Oblak probeert de bal te redden maar krijgt de bal via de doelpaal tegen zijn rug. De bal verdwijnt in doel en Real staat op 2-0.

Toch gaf Atlético zich niet zomaar gewonnen. Op een voorzet van Lodi kan Saúl vrij inkoppen. Thibaut Courtois redt en neemt er zo een clean sheet bij. Het was geen overtuigend Real Madrid, maar dat zal Zidane niet erg vinden. Zijn vel lijkt alweer even te zijn gered.

Everton - Chelsea

Chelsea kon leider worden in Engeland en eiste bij Everton het balbezit op. De kansen waren gelijk verdeeld, maar het was Everton dat in minuut 22 via een penaltygoal van Gylfi Sigurdsson op voorsprong kwam.

Het was een achterstand die Chelsea niet meer te boven zou komen. De kansen waren gelijk verdeeld maar Chelsea had met 72% balbezit ongetwijfeld meer moeten doen.

Chelsea laat zo de kans liggen om de voorlopige eerste plaats over te nemen van Tottenham. Everton maakt opnieuw de aansluiting met de top van het klassement.