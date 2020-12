Spektakelmatch in 1B waar een 3-1 voorsprong alsnog uit handen werd gegeven

Wie spannende wedstrijden met mooie goals wil zien, kan maar beter naar 1B kijken. Ook in de wedstrijd tussen Lierse Kempenzonen en KMSK Deinze was dit niet anders.

Na 56 minuten stond er 3-1 op het scorebord. Lierse Kempenzonen leek zich te kunnen opmaken voor een knappe thuisoverwinning en drie belangrijke punten, maar dat was buiten Deinze gerekend...

Na goals van Petrov en Gilis stond het na een half uur al 2-0 in het voordeel van Lierse. KMSK Deinze kon niet veel later de aansluitingstreffer maken via Alessio Staelens.

Rusten bij 2-1

Na tien minuten spelen in de tweede helft maakte Lierse er met een bijzonder mooie goal 3-1 van. Op heerlijke wijze dribbelde Petrov zich naar zijn rechtervoet en met een ditto goal maakte de 22-jarige Serviër zijn tweede goal van de avond.

Boeken toe zou je denken, maar niets was minder waar. Nog geen minuut na de 3-1 was daar de 3-2 al. Opnieuw de aansluitingstreffer voor Deinze. Lennart Mertens stond aan het kanon.

Met nog een halfuur te spelen verhoogde Deinze het tempo in de wedstrijd. Met maar liefst 72% balbezit werd Lierse achteruit gedrukt en het was opnieuw Mertens die tot scoren kwam. 3-3 met nog tien minuten te spelen.

Van 3-1 naar ... 3-4

In minuut 86 achtte Dylan De Belder zijn moment gekomen om de wedstrijd helemaal te doen kantelen. 3-4 voor KMSK Deinze in een wedstrijd die bol stond van doelpunten en gele kaarten. Pijnlijke nederlaag voor Lierse dat achterblijft met 10 punten. Deinze kruipt wat dichter bij de top drie in het klassement.