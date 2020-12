🎥 Hilarische beelden: Christian Benteke opnieuw in de basis bij Crystal Palace, maar begint samen met Heung-Min Son net iets te gretig aan de wedstrijd

Zondag kwam competitieleider Tottenham Hotspur op bezoek bij Crystal Palace. Zowel Toby Alderweireld als Christian Benteke stonden in de basis. Die laatste begon iets te gretig aan zijn wedstrijd.

Het is in de Premier League nog steeds van toepassing om voor de wedstrijd even te knielen om de Black Lives Matter-beweging te steunen. Christian Benteke stond nog maar voor een tweede keer dit seizoen in de basis en leek niet op de hoogte van het gebaar. Samen met Tottenham-speler Heung-Min Son begonnen beide na het eerste fluitsignaal in volle sprint aan hun wedstrijd. Ze hadden snel door dat ze de enige spelers in beweging waren, en dat levert ongemakkelijke beelden op...

De wedstrijd dan. Tottenham begon flitsend aan de partij. Harry Kane brak de score open met zijn negende doelpunt van het seizoen. Doelman Guaita ging absoluut niet vrijuit. De Spurs kropen daarna weer in de organisatie waardoor de thuisploeg kwam opzetten. Jeffrey Schlupp bracht tien minuten voor tijd na een rommelige fase Crystal Palace weer op gelijke hoogte.

Crystal Palace-doelman Guaita zag er bij het openingsdoelpunt misschien niet goed uit. De Spanjaard zette zijn fout daarna met een glansprestatie meer dan recht. Hij hield enkele ballen mooi uit het doel, maar zijn moment de gloire kwam pas diep in de toegevoegde tijd. Tottenham kreeg vlak voor affluiten nog de ultieme mogelijkheid op een nieuwe driepunter. Eric Dier zijn vrije trap leek staalhard in de winkelhaak te belanden. Guaita kon de bal nog met zijn vingertoppen keren.