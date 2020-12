Beiranvand kwam in Antwerpen terecht na opmerkelijke levenswandel: "Ik ging trainen en na de uren sliep ik op mijn werkplaats"

De kans is héél groot dat Alireza Beiranvand opnieuw plaats zal moeten ruimen voor Jean Butez. De twee basisplaatsen van de Iraanse doelman bij Antwerp FC zijn wel dé ideale gelegenheid om zijn opmerkelijke levensverhaal uit de doeken te doen.

Ivan Leko koos gisteren voor Alireza Beiranvand in de wedstrijd tussen Antwerp FC en KRC Genk. De doelman had zich in de kijker gespeeld op het veld van Tottenham Hotspur, maar dat liep op de Bosuil eventjes anders.

Niettegenstaande is het levensverhaal van de goalie opmerkelijk. “Ik moest heel wat obstakels overwinnen om te kunnen voetballen”, vertelt de 31-voudig Iraans international in Het Laatste Nieuws. “Ik kom uit een familie van schapenhoeders.”

“Mijn vader wou dan ook dat ik in zijn voetsporen zou treden. Voetbal was voor hem tijdverlies. Ik was zo vastberaden dat ik op mijn twaalfde thuis ben weggelopen om zeshonderd kilometer verder mijn droom na te jagen”

Beiranvand belandde in Teheran bij het plaatselijke Vahdat en Naft Tehran. “Het was geen evidente periode. Ik moest als kleine jongen plots voor mijn levensonderhoud instaan. Ik ging trainen en werkte in de carwash en in een pizzeria. Na de uren sliep ik op mijn werkplaats.”

Superster in Iran

De goalie werd uiteindelijk opgepikt door de lokale topclub Persepolis en werd de nummer één van de Iraanse nationale ploeg. Ondertussen stopte hij op het WK een strafschop van Cristiano Ronaldo en is hij een superster in eigen land. “Ook mijn vader is inmiddels bijgedraaid”, lacht hij.