Opnieuw complimenten én nederlaag voor Vranckx en co: "Iedereen vraagt zich af waarom we die domme goals slikken"

Dan heb je net enkele dagen je droomtransfer naar de Bundesliga beet. Daar heb je als Aster Vranckx zijnde even geen boodschap aan wanneer je samen met je ploegmaats onderuit gaat tegen Waasland-Beveren. Complimenten waren er wel opnieuw voor Malinwa, maar geelrood heeft vooral punten nodig.

Een mooie week die eindigde in mineur voor Vranckx? Aan zijn persoonlijke situatie wilde de 18-jarige middenvelder nog weinig woorden vuil maken. "Het is gewoon jammer dat we deze punten weggeven. We konden zeker gewonnen hebben als iedereen zijn ding was blijven doen."

Realisme noodzakelijk

Wat klaarblijkelijk dus niet was gebeurd. "Ik denk wel dat iedereen zijn best doet. Dit is gewoon klote. We moeten misschien niet altijd meer denken om steeds de voetballende oplossing te zoeken." Realisme is noodzakelijk om het aantal tegendoelpunten te reduceren en om eindelijk te stoppen steeds dezelfde fouten te herhalen. "Iedereen vraagt zich af waarom we zo'n domme goals slikken. We hebben geen excuses."

Ze zijn het bij KV Mechelen al lang beu om geloofd te worden voor het geleverde spel. Al kwamen die mooie woorden er ook deze keer en wel van Nicky Hayen, nadat die collega Vrancken hoorde klagen over de kinderlijke fouten in zijn team.

"Van kinderlijke fouten weet ik alles, want ik heb er in het begin van dit seizoen bij ons ook veel gezien. Ik ga niet zeggen dat ik blij zijn dat ze van ploeg zijn verhuisd, maar ik leef wel mee. De 1-0 na 35 minuten was oververdiend. Mechelen staat onder zijn waarde geklasseerd", aldus de trainer van Waasland-Beveren. Woorden die ze Achter de Kazerne dit seizoen nu echt al veel te vaak hebben gehoord.