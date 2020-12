Van Holsbeeck stuurde van den Brom een héél speciaal berichtje: "Dat heeft me bij Anderlecht mijn kop gekost"

John van den Brom kon niet winnen bij zijn terugkeer in het Lotto Park van RSC Anderlecht. Bij KRC Genk probeert de Nederlander even goed te doen als destijds in Brussel. Bij zijn aanstelling kreeg hij zelfs een sms'je van Herman Van Holsbeeck. Met een héél specifieke boodschap.

“Proficiat. Kom op voor jezelf.”

Bovenstaand sms’je kreeg John van den Brom bij zijn aanstelling als coach van KRC Genk. Vooral de tweede zin zorgt voor vraagtekens. De Nederlandse coach had echter geen extra uitleg nodig.

“Ik wist meteen wat Herman bedoelde”, lacht van den Brom in Het Laatste Nieuws. “Na mijn eerste seizoen bij RSC Anderlecht was alles in opperbeste stemming. We pakten namelijk de titel mét goed voetbal.”

“De club besloot dan ook de kaart van de jeugd te trekken met onder anderen Youri Tielemans en Dennis Praet. Voor alle duidelijkheid: dat was met mijn instemming. Het was de bedoeling om af te wachten hoe het zou lopen.”

Van Holsbeeck had echter de titel opnieuw als objectief ingesteld. “Maar Herman had erbij gezegd dat hij in januari zou toeslaan op de transfermarkt om in de play-offs opnieuw top te zijn en kampioen te spelen.”

Van Holsbeeck kwam me vragen wat ik ervan zou vinden als hij Thorgan Hazard, Steven Defour én Michy Batshuayi naar Anderlecht zou halen

“We kwamen terug van de winterstage in Abu Dhadi”, gaat van den Brom verder. “Van Holsbeeck kwam me vragen wat ik ervan zou vinden als hij Thorgan Hazard, Steven Defour én Michy Batshuayi naar Anderlecht zou halen. Wel, uiteindelijk is geen enkele van die drie namen gekomen.”

Maar daar slaat dat bewuste sms’je dus op. “In de weken na die uitspraak heb ik niet genoeg aangedrongen op versterking. En dat heeft me een paar maanden geleden mijn kop gekost. Ik heb dat verhaal ondertussen ook al aan Dimitri De Condé verteld.” (lacht)