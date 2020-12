Loting Europa League: Club Brugge treft Dynamo Kiev en Antwerp ontmoet ongeslagen Rangers, ontdek hier de overige affiches

Club Brugge en Antwerp zijn de twee overgebleven Belgische clubs op het Europese toneel. Vanaf 13u wordt er geloot voor de 1/16 finale van de Europa League en die kunt u hier LIVE volgen.

13u13: Hieronder worden de affiches aangevuld:

AC Milan - Rode Ster Belgrado

Arsenal - Benfica

Ajax - Lille

Club Brugge - Dynamo Kiev

Dinamo Zagreb - Krasnodar

Hoffenheim - Molde

Leicester - Slavia Praag

Leverkusen - Young Boys

Manchester United - Real Sociedad

Napoli - Granada

PSV Eindhoven - Olympiacos

Rangers - Antwerp

Roma - Braga

Shakhtar Donetsk - Maccabi Tel-Aviv

Tottenham - Wolfsberger

Villarreal - RB Salzburg

13u00: Voor de loting effectief van start gaat voert de UEFA nog enkele verplichte nummertjes op en worden de officiële procedures van de loting uitgelegd. De heenwedstijden van de 1/16 finale worden afgewerkt op donderdag 18 februari, de terugwedstrijden op 25 februari.

De Portugees Maniche, winnaar van de EL en de CL met Porto, is de speciale gast van deze namiddag. Omdat Arsenal en Tottenham allebei in pot 1 zitten en in dezelfde stad (Londen) hun thuismatch spelen zal de thuismatch van de Spurs uitzonderlijk op 24 februari worden gespeeld.

11u45: Antwerp en Club Brugge kunnen nog niet tegen elkaar uitkomen. RAFC kan ook Tottenham niet treffen. Hieronder vindt u de verdeling van de potten terug. Teams uit pot 1 (Club Brugge) spelen de heenwedstrijd op verplaatsing. Antwerp speelt dus eerst thuis.

Pot 1:

AC Milan

Arsenal

Ajax

Club Brugge

Dinamo Zagreb

Hoffenheim

Leicester

Leverkusen

Manchester United

Napoli

PSV Eindhoven

Rangers

Roma

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Villarreal

Pot 2:

Antwerp

Benfica

Braga

Crvena zvezda

Dynamo Kiev

Granada

Krasnodar

LOSC Lille

Maccabi Tel-Aviv

Molde

Olympiacos

Real Sociedad

Salzburg

Slavia Praag

Wolfsberg

Young Boys