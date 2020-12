Peter Maes zag het probleem bij STVV

Peter Maes heeft zijn debuut bij STVV een beetje gemist. De Kanaries gingen in eigen huis pijnlijk onderuit, diverse concurrenten sprokkelden bovendien punten.

"We hebben niet het resultaat behaalt waar we op hoopten", aldus Peter Maes in zijn analyse achteraf. "We hebben een goede eerste helft gespeeld en we hadden wat kansen om de score te openen."

Hard werken

"Maar het was onvoldoende om te scoren. We hebben de bal goed laten rondgaan. Het probleem is niet het balbezit, maar wat we doen als we de bal verliezen."

"Charleroi heeft in de omschakeling kunnen profiteren. Ik denk dat bepaalde spelers vermoeid waren. We moeten niet negeren dat we een probleem hebben met die laatste plaats, maar we gaan er hard aan werken."