Over en uit: Vincent Kompany rekent niet meer op aanvaller en stuurt hem naar B-kern

Het verhaal van Zakaria Bakkali lijkt uitgeschreven. Het voormalig toptalent werd door Anderlecht in de B-kern gezet. De tweevoudige international ligt nog tot 2022 onder contract bij paars-wit, maar zal zijn dagen nu slijten bij jongens als Sanneh en Milic, weet het Nieuwsblad.

Anderlecht zal tijdens de komende mercato trachten Bakkali van de hand te doen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de prestaties van Bakkali spreken allerminst tot de verbeelding.

Dit seizoen speelde hij 75 minuten in de partij tegen Cercle Brugge (2-0 W). Maar het is vooral in de topwedstrijd tegen Club Brugge (3-0 V) dat de belofte van weleer helemaal door het ijs zakte. Hij werd door Vincent Kompany bij de rust in de kleedkamers gelaten. Sindsdien (begin oktober) behoorde Bakkali geen enkele keer meer tot de selectie van Anderlecht.