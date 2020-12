Dortmund krijgt nu eindelijk ook eens goed nieuws te verwerken en ziet Rode Duivel terugkeren uit blessure

Goed nieuws bij Dortmund. Het ziet sterkhouder Thomas Meunier terugkeren uit blessure. De Rode Duivel viel eind november uit met een spierblessure, maar is dus opnieuw inzetbaar.

Deze zomer kwam Thomas Meunier transfervrij over van Paris-Saint Germain. Hij toonde meteen een goede indruk, maar liep eind november in het Bundesliga-duel tegen Keulen een spierblessure op. Als gevolg kwam hij vijf wedstrijden niet in actie voor Die Borussen. Tijdens zijn afwezigheid bracht zijn ploeg weinig goeds op de mat. Na tegenvallende resultaten, en een 1-5 pandoering tegen promovendus Stuttgart, werd trainer Lucien Favre door het bestuur op straat gegooid.

Assistent-trainer Edin Terzińá nam het roer over bij de vice-kampioen uit Duitsland. Bij zijn debuut werd er meteen gewonnen op bezoek bij Werder Bremen (1-2). Vrijdag komt het in actie tegen Union Berlin. De kersverse trainer kan dan opnieuw rekenen op de diensten van Thomas Delaney en Thomas Meunier. De naamgenoten keren dus terug uit blessure.