Jürgen Klopp krijgt ondanks pleidooi niet zijn zin: Engelse clubs stemmen tegen voorstel van vijf wissels

Jürgen Klopp haalde de voorbije weken meermaals uit voor de camera's. De Duitser vindt het onverantwoord dat hij geen vijf wissels per wedstrijd mag doorvoeren. Donderdag kwamen de Premier League-clubs nog eens samen voor een stemming. Maar de trainer van Liverpool kreeg opnieuw niet zijn zin.

Jürgen Klopp en Pep Guardiola bleven afgelopen weken de boodschap maar herhalen: "5 wissels per club!", want de trainers van Liverpool en Manchester City vinden dat hun spelers overbelast worden door de drukke programma's die het coronavirus met zich mee brengt. Vooral Liverpool was slachtoffer van een hele waslijst aan blessure's. Diogo Jota, Virgil Van Dijk, Thiago, Joe Gomez en James Milner zijn enkele indrukwekkende namen afkomstig uit de ziekenboeg.

Ondanks de goedkeuring van de Engelse voetbalbond FA blijven de kleine clubs volgens Voetbal International resoluut bij hun negatief antwoord. Zij vinden het oneerlijk omdat de Engelse top beschikt over een groter budget, en dus ook betere spelers kan inbrengen. Er kwam een nieuwe stemronde, maar de nodige veertien stemmen voor verandering werd niet bereikt. Pep Guardiola en Jürgen Klopp zullen dus gefrustreerd achterblijven.

Enkele andere voorstellen werden op de vergadering wel goedgekeurd. Zo zullen er in de toekomst negen in plaats van zeven spelers mogen plaatsnemen op de reservebank. Daarnaast mogen er vanaf januari twee extra wissels worden doorgevoerd als een speler tijdens de wedstrijd mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen. De Premier League doet dus mee aan de proefperiode georganiseerd door het IFAB, een internationale spelregelscommissie.