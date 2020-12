🎥 The Special One slaat opnieuw toe in hilarisch interview na verlies met Tottenham: "Als ik me gedraag zoals Klopp vlieg ik de tribune in"

Woensdagavond zag Tottenham Hotspur een belangrijk punt in de absolute slotfase in rook opgaan. Roberto Firmino kopte Liverpool in extremis naar de overwinning. José Mourinho was achteraf geïrriteerd over de manier waarop collega Jürgen Klopp stond te coachen langs de zijlijn.

In de Premier League trok leider Tottenham Hotspur woensdagavond op bezoek bij Liverpool. Trainer José Mourinho koos opnieuw voor het georganiseerde blok. Een tactiek die opnieuw leek te werken. Ondanks het enorme overwicht van Liverpool scoorde Heung-Min Son vlak voor rust de verrassende gelijkmaker. Het 76 procent balbezit van The Reds werd in de absolute slotfase dan toch verzilverd met het winnende doelpunt van Roberto Firmino. Liverpool deed een gouden zaak in het klassement en slaat nu een kloofje van drie punten op eerste achtervolger Tottenham.

Toch vond José Mourinho dat zijn ploeg het niet verdiende om met lege handen weer richting Londen te vertrekken. Na afloop van de wedstrijd vertelde hij zelfs tegen Liverpool-trainer Jürgen Klopp dat de beste ploeg verloren heeft. De Duitser dacht dat het ging om een grap, maar zag dat Mourinho vastberaden bij zijn standpunt bleef.

Daarnaast was de Portugees ook kritisch over zijn collega-trainer. The Special One zag dat de energieke Klopp tijdens de topper maar heen en weer bleef springen. Volgens Mourinho had hij zelf al lang richting de tribune gevlogen: "Als ik me zo gedraag word ik direct weggestuurd. Ik vind het jammer dat ik me niet zo kan gedragen, maar hij wel.