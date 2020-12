🎥 Dean Henderson gaat gruwelijk in de fout bij openingsdoelpunt Sheffield United

Dean Henderson mocht donderdagavond nog eens in doel staan bij Manchester United in de Premier League, maar indruk heeft de Brit niet kunnen maken. Bij het openingsdoelpunt ging de jonge doelman zwaar in de fout.

Ole Gunnar Solskjaer wilde Henderson belonen voor zijn prestaties van de voorbije weken door hem in de basis te zetten tegen Sheffield United. Henderson betaalde het vertrouwen echter niet terug, want na 5 minuten ging de jonge Brit al in de fout bij het doelpunt van McGoldrick.

Hij kreeg de bal terug van Maguire, maar de doelman dacht dat hij daarna meer tijd had dan dat er werkelijk was. Burke zat er goed tussen en gaf McGoldrick zijn makkelijkste doelpunt uit zijn carrière. Eerlijk is eerlijk: in het slot had Henderson nog een belangrijke redding in huis, want zo zorgde hij er voor dat Manchester United met 2-3 won van Sheffield United.