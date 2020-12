Absolute toptransfer in de maak: Juventus doet er alles aan om Pogba terug te halen naar Italië

Komt het er dan toch van? Juventus komt met zeer mooi bod en hoopt Manchester United te overtuigen in de deal rond Paul Pogba.

Van 2012 tot 2016 was Paul Pogba al speler van Juventus. Voor 105 miljoen maakte Pogba in augustus 2016 de overstap naar Manchester United.

Juventus is zijn topspeler echter nooit vergeten en zowat in elke transferperiode werd er gesproken over een eventuele terugkeer naar Italië. Deze terugkeer lijkt nu steeds meer en meer vorm te krijgen.

Paulo Dybala and Federico Bernardeschi are being offered to Man United as Juventus look for ways to bring Paul Pogba back to the club, sources told @RobDawsonESPN: https://t.co/f1lxPrmLQk pic.twitter.com/HnsyuqCN9n — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2020

Zo zou Juventus nu Paulo Dybala en Federico Bernardeschi in de deal willen betrekken. Juventus hoopt met deze spelers de club uit Engeland te kunnen overtuigen.

Dit seizoen loopt het voor Pogba bij Manchester United allemaal iets minder goed. In 16 wedstrijden was de 27-jarige Franse middenvelder goed voor 2 goals en 2 assists. De waarde van Pogba zou nog zo'n 65 miljoen euro bedragen. Hij heeft in Manchester nog een contract tot de zomer van 2022.