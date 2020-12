🎥 Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt jeugdacademie toe na prijs De Ketelaere: "Het is ook de prijs van alle jeugdtrainers en ploeggenoten"

Charles De Ketelaere ontpopte zich dit seizoen tot één van de nieuwe sterkhouders van Club Brugge. Hierdoor mocht hij de prijs van "Sportbelofte van het jaar 2020" in ontvangst nemen. De voorzitter sprak daarom ook de jeugdopleiding van blauw-zwart liefdevol toe.

Charles De Ketealere kende het afgelopen jaar een ongelooflijke groei. Hij ontwikkelde zich tot één van de nieuwe sterkhouders bij Club Brugge. De middenvelder was al enkele keren belangrijk in de Belgische competitie, maar scheerde toch vooral hoge toppen in de Champions League na enkele belangrijke Europese doelpunten. Hij werd dan ook verkozen tot "Sportbelofte van het jaar 2020". De Rode Duivel versloeg Thibau Nys (veldrijden) en Grégoire Munster (autosport).

Bart Verhaeghe was trots op zijn toptalent, maar stak ook vooral een pluim op de hoed van de Brugse jeugdopleiding Club NXT: "We zijn enorm trots op Charles, maar het is een prijs voor iedereen die er aan heeft meegewerkt. Zijn trainers, staf, maar ook al zijn ploegmaats. Het is ook beetje hun prijs."

De voorzitter maakte ook van de gelegenheid gebruik om alle jeugdtrainers te bedanken. Degene die bezig zijn met het opleiden van jonge spelers. Het zijn volgens Verhaeghe zij die er niet alleen betere spelers van maken, maar ook betere mensen.