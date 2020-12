De Camargo ruilt tactisch bord weer in voor voetbalschoenen: "Ze zijn nog niet van mij af"

Het was een vreemde aanblik: De Camargo in een trainingsjas, hevig gesticulerend naast de lijn. Iets wat we in de toekomst wellicht nog vaker zullen zien. Maar de 37-jarige spits is terug fit en wil zijn ploeg terug helpen op de groene mat.

"Ik heb effectief terug meegetraind met de groep, mijn kuit heeft het goed verteerd", laat De Camargo optekenen in Gazet van Antwerpen. "Het scheurtje in de kuit zat op een gevoelige plaats, dus heb ik mijn tijd genomen. Als ik niet te veel reactie krijg van de training, bestaat de kans dat ik kan spelen tegen OHL. Voor alle duidelijkheid: ze zijn nog niet van mij af!" Door de coronaplaag in de Mechelse staff was het De Camargo die ziijn werkgever mee uit de rats hielp. "Toen Wouter Vrancken me belde om te helpen, heb ik geen seconde getwijfeld. Spelen kon ik toch niet. Tijdens de match heb ik wat info doorgespeeld aan Sven Swinnen, maar het waren vooral andere coaches die in contact stonden met Vrancken." "Al blijf ik wel met een wrange nasmaak achter. Dat een club die zijn volledige staff mist toch moet spelen, dat begrijp ik niet. Het codewoord in deze tijden is solidariteit, en dat hebben we als club gelukkig wel getoond", besluit De Camargo.





