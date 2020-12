Januzaj laat zich uit over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels: "Sommige spelers die nu worden opgeroepen zijn totaal uit vorm, maar zijn er toch bij. Dat stoort me"

Januzaj werd sinds september 2019 niet meer opgeroepen door Roberto Martínez. De 25-jarige Belg speelt uitstekend bij Real Sociedad maar kon zich in 2020 geen Rode Duivel noemen.

Met Real Sociedad staat Januzaj op een knappe tweede plek in Spanje. De Belgische vleugelspeler maakt meer dan voldoende speelminuten en was in dertien wedstrijden goed voor twee goals en een assist. Ondanks deze goede resultaten kreeg Januzaj geen kans bij de Rode Ruivels.

In een interview met Eleven Sports sprak Januzaj over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels.

"Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn kwaliteiten elke ploeg iets kan bijbrengen. Ik laat de moed niet zakken en blijf professioneel. Ik speel nu al acht jaar op het hoogste niveau", aldus Januzaj.

De ex-jeugdspeler van Anderlecht was ook realistisch: "Ik weet hoe het gaat in het voetbal en maak er geen probleem van. Ik focus me op mijn club en dat is het belangrijkste."

Januzaj reageerde tot slot ook teleurgesteld: "Ik heb genoeg bewezen in het verleden dat ik mijn plaats heb bij de nationale ploeg. Sommige spelers die nu worden opgeroepen zijn totaal uit vorm, maar zijn er toch bij. Dat stoort me op zo'n momenten wel."