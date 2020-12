KV Mechelen haalt opgelucht adem: geen nieuwe besmettingen

Neen, alle covid-zorgen zijn nog lang niet van de baan bij Malinwa. Nagenoeg de hele staff zit nog steeds in quarantaine en mist de wedstrijd tegen OHL.

Goed nieuws is wel dat de testronde van vrijdag geen nieuwe besmettingen aan het licht bracht. Dat maakte Malinwa zaterdagochtend bekend via de officiële kanalen.

Naast zeven stafleden mist KV Mechelen tegen OHL dus enkel nog Siemen Voet omwille van corona. Wie wel terug van de partij is, is Joachim Van Damme. De aanjager op het Mechelse middenveld legde een negatieve test af en is dus beschikbaar.