🎥 Messi breekt op bizarre wijze het ooit onhaalbaar gewaande record van Pelé maar dat volstaat niet voor Barça

Hoewel FC Barcelona en Lionel Messi niet het meest fijne seizoen meemaken, weet die laatste wel nog records te verbreken. Eentje in het bijzonder zelf: dat van meest gemaakte doelpunten ooit van een speler voor één ploeg. Messi maakte de goal van het record zowaar met het hoofd.

Nochtans waren er opnieuw kopzorgen in aantocht voor Ronald Koeman en de zijnen wanneer Diakhaby Valencia op 0-1 bracht. Op slag van rust ging de bal echter nog op de stip en had Messi de kans om gelijk te maken. Doelman Domenech ging eerst op zijn knieën zitten als afleidingsmanoeuvre.

Of het dit was dat het 'm deed, is niet duidelijk, maar de doelman stopte alvast de elfmeter van Messi. De bal kwam echter opnieuw voor doel en Messi dook de 1-1 met het hoofd dan maar tegen de touwen. Zijn 643ste doelpunt ooit voor Barcelona. De Argentijn doet zo beter dan Pelé. Nadat die 642 keer gescoord had voor Santos, leek niemand ooit nog aan zijn record aan te kunnen, maar Messi breekt het dus toch.

🐐 | Een opmerkelijk einde van de eerste helft in Camp Nou, maar Messi maakt alsnog gelijk! 👀#BarçaValencia pic.twitter.com/xSep7YpNxC — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 19, 2020

Dat betekent niet dat het een volledige goednieuwsshow werd voor Barcelona. Araújo maakte zeven minuten ver in de tweede helft wel op heerlijke wijze de 2-1. Gómez maakte met ruim twintig minuten voor de boeg opnieuw gelijk. Geen derde zege op rij dus voor Barcelona, ondanks het nieuwe record van Messi.