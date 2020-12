De slimme positiewissel die tot een opvallende matchwinnaar leidde: "Daar nog nooit gespeeld" en "Geen schoonheidsprijs"

Na de goede reeksen van Moeskroen en Waasland-Beveren leek STVV plots een vogel voor de kat. Maar ziedaar: op bezoek bij Zulte Waregem werd een erg belangrijke driepunter gepakt. Een opsteker voor de spelers en coach Peter Maes.

"Er was nooit een dode sfeer in de kleedkamer, we waren klaar om ervoor te vechten. Deze zege is een hele belangrijke en is heel goed voor het vertrouwen", aldus Steve De Ridder na de 0-2 zege bij zijn ex-ploeg Zulte Waregem. "Een referentiematch was dit nog niet, maar het is iets waar we kunnen op bouwen."

Max Caufriez was de matchwinnaar met een doelpunt en een assist, op een positie die helemaal de zijne niet is: "We hebben daar niet echt op de training op geoefend, het was ook de eerste keer dat ik op de rechterflank zo hoog speelde."

Drie punten het belangrijkste in deze fase van de strijd

"Ik heb veel steun van de ploeg gehad. We wisten dat er op die flank ruimte lag om iets te proberen forceren en we hebben geprofiteerd van mijn snelheid. Deze overwinning doet enorm veel deugd en kan ons verder helpen."

Ook coach Peter Maes was in de wolken met de belangrijke driepunter: "Een schoonheidsprijs gaan we niet winnen voor deze partij, maar we hebben wel een clean sheet én drie belangrijke punten erbij. In deze fase van de strijd is dat het belangrijkste."